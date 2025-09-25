El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia, a través del Campus de Entrenamiento Laboral, concretó junto a la Fundación UOCRA y el Municipio de Los Altos la entrega de certificados a 15 alumnos que finalizaron la capacitación en Soldador por Arco.

La formación, que tuvo una duración de 160 horas distribuidas en dos meses, incluyó una instancia teórica y una práctica desarrollada en un entorno real de trabajo, lo que garantizó una preparación integral y alineada a las demandas del sector productivo.

Del acto participaron el gobernador Raúl Jalil, la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el intendente de Los Altos, Raúl Barot; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la senadora nacional Lucía Corpacci y la diputada provincial María Argerich.

Con esta propuesta, el Campus de Entrenamiento Laboral continúa consolidando su objetivo de generar más y mejores oportunidades de formación para los catamarqueños, mediante la articulación entre el Estado provincial, los municipios, las instituciones de formación y el sector productivo.