LA INAUGURACIÓN SERÁ ESTE JUEVES 25 A LAS 20.30 HS EN LA EXCASA DE GOBIERNO

Este jueves 25 de septiembre a las 20.30 horas, Catamarca vivirá un acontecimiento histórico con la inauguración de CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada, un espacio que resignifica la antigua Casa de Gobierno, y la convierte en un centro cultural y turístico de referencia, donde la identidad catamarqueña se expresa a través del arte, la tecnología y experiencias inmersivas.
La apertura, encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto a la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán y demás autoridades provinciales, comenzará con un show lumínico y musical sobre la fachada del edificio, invitando a la comunidad a reencontrarse con uno de los íconos patrimoniales más significativos de la provincia, restaurado y puesto en valor con una visión integradora que une historia, arte y tecnología.
Como cierre de la noche, el público podrá disfrutar del espectáculo internacional de Mayumana, compañía fundada en Tel Aviv y reconocida en todo el mundo por su fusión de música, percusión, danza, teatro y acrobacias. Este elenco, integrado por artistas de Latinoamérica, contará con la participación especial de dos talentos catamarqueños: Mel y Lucas Gómez.
Tras el acto inaugural y el corte de cintas, los visitantes podrán recorrer por primera vez las salas y patios de CATA, donde un guion museográfico innovador propone un recorrido sensorial que enlaza arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro.
Como nuevo atractivo cultural y turístico, CATA abrirá puertas al público con entrada libre y gratuita. Para saber del espacio cultural en Instagram @cata_centrocultural.

Artículo anteriorImperdible! «LA FAMILIA REUNIDA» en el Salón Calchaquí, últimas funciones
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor