LA INAUGURACIÓN SERÁ ESTE JUEVES 25 A LAS 20.30 HS EN LA EXCASA DE GOBIERNO

Este jueves 25 de septiembre a las 20.30 horas, Catamarca vivirá un acontecimiento histórico con la inauguración de CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada, un espacio que resignifica la antigua Casa de Gobierno, y la convierte en un centro cultural y turístico de referencia, donde la identidad catamarqueña se expresa a través del arte, la tecnología y experiencias inmersivas.

La apertura, encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto a la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán y demás autoridades provinciales, comenzará con un show lumínico y musical sobre la fachada del edificio, invitando a la comunidad a reencontrarse con uno de los íconos patrimoniales más significativos de la provincia, restaurado y puesto en valor con una visión integradora que une historia, arte y tecnología.

Como cierre de la noche, el público podrá disfrutar del espectáculo internacional de Mayumana, compañía fundada en Tel Aviv y reconocida en todo el mundo por su fusión de música, percusión, danza, teatro y acrobacias. Este elenco, integrado por artistas de Latinoamérica, contará con la participación especial de dos talentos catamarqueños: Mel y Lucas Gómez.

Tras el acto inaugural y el corte de cintas, los visitantes podrán recorrer por primera vez las salas y patios de CATA, donde un guion museográfico innovador propone un recorrido sensorial que enlaza arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, tejiendo una narrativa que conecta pasado, presente y futuro.

Como nuevo atractivo cultural y turístico, CATA abrirá puertas al público con entrada libre y gratuita. Para saber del espacio cultural en Instagram @cata_centrocultural.