Conocé los proyectos que hoy recibieron luz verde.

En la 17° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital los concejales aprobaron en primera lectura los siguientes proyectos:

* Impónese el nombre de Killari, a una arteria ubicada en el B° Inti Huasi, situada en el lateral oeste del SUM Inti Huasi, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Imposición de nombre, colocación de cartel nomenclador y sentido de circulación de las arterias que conforman el B° Inti Huasi, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, una fracción de terreno, parte de mayor extensión del inmueble identificado con M. C. N° 07-25-13-8893, cuya superficie fue afectada por la apertura de la traza de la Av. Autonomía de Catamarca.

* Solicitase al DEM, proceda a la recuperación y puesta en valor del Polideportivo circuito 3, de esta ciudad Capital.

Artículo anteriorEtapa final de importantes obras en la Escuela Agrotécnica de Alijilán
Artículo siguienteSan Roque, la fiesta que convoca fe y cultura en los Valles Calchaquíes
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor