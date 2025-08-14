Conocé los proyectos que hoy recibieron luz verde.

En la 17° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital los concejales aprobaron en primera lectura los siguientes proyectos:

* Impónese el nombre de Killari, a una arteria ubicada en el B° Inti Huasi, situada en el lateral oeste del SUM Inti Huasi, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Imposición de nombre, colocación de cartel nomenclador y sentido de circulación de las arterias que conforman el B° Inti Huasi, perteneciente al circuito 3 de esta ciudad Capital.

* Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, una fracción de terreno, parte de mayor extensión del inmueble identificado con M. C. N° 07-25-13-8893, cuya superficie fue afectada por la apertura de la traza de la Av. Autonomía de Catamarca.

* Solicitase al DEM, proceda a la recuperación y puesta en valor del Polideportivo circuito 3, de esta ciudad Capital.