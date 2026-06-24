La Municipalidad de Valle Viejo informa a los vecinos que, en el marco de la ejecución de la obra de red cloacal que se desarrolla en el departamento, entre el lunes 23 y el jueves 26 de junio se trabajará de manera simultánea en cuatro sectores, con el objetivo de ampliar y optimizar la infraestructura sanitaria para cientos de familias chacareras.

Durante esta semana, las tareas incluirán la colocación de cañerías de distintos diámetros, construcción de bocas de registro y trabajos complementarios de bacheo y recuperación de sectores intervenidos. Las labores se desarrollarán diariamente entre las 7 y las 19 horas, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en cada frente de obra.

Los trabajos previstos abarcan una calle perpendicular a Reconquista, donde continuará la instalación de cañerías de 160 milímetros y bocas de registro. Asimismo, las cuadrillas avanzarán sobre calle Julio Herrera, desde Henry Saint, pasando por Manuel de Zalazar, con la ejecución de nuevas conexiones cloacales.

A su vez, se incorporará un nuevo frente de trabajo sobre las calles Olmos de Aguilera y Crisanto Gómez, donde se colocarán cañerías de 250 milímetros y se construirán bocas de registro. En tanto, también se intervendrán calles internas ubicadas al sur de Manuel Navarro y sobre Fortunato Rodríguez, con la instalación de conductos de 160 y 200 milímetros.

Desde el municipio se destacó que esta obra representa una intervención estratégica para mejorar el sistema de saneamiento del departamento, contribuyendo a la salud pública, al cuidado del ambiente y a la calidad de vida de los vecinos.

Se recuerda que fuera del horario de trabajo la circulación vehicular podrá realizarse con normalidad en los sectores intervenidos. Ante consultas o inquietudes, los vecinos podrán comunicarse a través de los canales oficiales habilitados para la obra.

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