La secretaria adjunta del SOEMVerónica Herrera rechazó por completo el pedido de unidad de emitió UPCN.

 «Al momento de realizar protestas o cuando estuvimos ahora en el paro, estos sindicatos que dicen llamarse a la unión no estuvieron presentes acompañando a sus afiliados, que también estuvieron presentes en este paro». Comentó Herrera en Ancasti Streaming

 UPCN, «tienden a aceptar lo que el Gobierno da», mientras que sobre ATE señaló que directamente desconocen qué propuesta presentaron.

Herrera justificó el rechazo al aumento del 12% mirando los números de la recaudación provincial. «Tenemos entendido que con la coparticipación, tanto de enero y hasta mayo, hubo un incremento del 27.93%, y darnos un 12% de incremento lo vemos bastante bajo, teniendo en cuenta que se nos está adeudando una paritaria anterior». Finalizó

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