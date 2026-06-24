Continuando su política de descentralización, los operativos del Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil Catamarca continúan brindando la posibilidad de realizar trámites esenciales a vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia.

La semana pasada, el equipo del Registro recorrió el departamento Tinogasta, donde se concretaron 120 trámites de DNI y 5 Pasaportes durante la jornada del jueves. En tanto, el viernes, en el marco de » Municipio en tu Barrio», se realizaron 55 trámites adicionales, entre ellos renovaciones de DNI, consolidando una importante respuesta de la comunidad a estos dispositivos en territorio.

Cronograma:

Los operativos continúan esta semana con visitas al interior provincial. El viernes 26, el Móvil de Documentación Rápida estará presente en Santa Maria, atendiendo eñde 9.30 a 14 horas en el Camping Municipal (ex Hogar de Ancianos) donde los vecinos podrán gestionar DNI, actualizaciones, cambios de domicilio y demás trámites documentarios.

Desde el organismo se recuerda que los trámites se realizan con los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), vigentes en todo el país.

Montos de los trámites:

DNI regular: $10.000

DNI Exprés: $26.000

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte Express $200.000

Estos operativos permiten acercar el Estado a cada comunidad y mediante el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia facilitar el acceso a la documentación y garantizar el derecho a la identidad de todos los catamarqueños y catamarqueñas, especialmente para quienes residen lejos de las delegaciones permanentes.