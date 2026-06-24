El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, firmaron un convenio mediante el cual la Provincia destinará una inversión extraordinaria para ejecutar un ambicioso plan de obras de infraestructura y desarrollo urbano en la localidad de Pomán.

El acuerdo contó además con la presencia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

Los fondos estarán destinados a la ejecución de cuatro proyectos estratégicos para el crecimiento de Saujil: la puesta en valor y remodelación de la Plaza Juan Cayetano Bianchi, la construcción de nuevas veredas, la urbanización integral del casco céntrico y la edificación del primer Cine Teatro municipal, una obra esperada por la comunidad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta inversión busca mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los espacios públicos y generar nuevas alternativas culturales y recreativas para los vecinos.

La Municipalidad de Saujil deberá presentar la correspondiente rendición de cuentas ante los organismos provinciales, mientras que el Ministerio de Gobierno y las áreas competentes realizarán el seguimiento y control de la ejecución de los trabajos.

Con esta iniciativa, la gestión provincial apuesta a consolidar el desarrollo urbano de Saujil y a impulsar obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes, entre ellas la construcción del primer Cine Teatro de la localidad, un proyecto que marcará un antes y un después en la oferta cultural de la región.