NSCRIPCIONES ABIERTAS

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la capacitación virtual autogestionada sobre Enoturismo, una nueva propuesta formativa que se desarrollará en el marco del ciclo anual de capacitaciones impulsado junto al Instituto de la Calidad Turística Argentina (ICTA).

La capacitación forma parte del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y será dictada a través del Campus Virtual “Fomenta Calidad”, una plataforma diseñada para fortalecer las competencias y herramientas de gestión de los distintos actores vinculados a la actividad turística.

La propuesta se desarrollará bajo modalidad 100 % virtual y autogestionada, permitiendo a los participantes organizar sus tiempos de cursado y acceder a los contenidos desde cualquier punto de la provincia. El cursado iniciará el lunes 6 de julio a las 8 horas y finalizará el viernes 31 de julio a las 12 horas.

La capacitación está orientada a prestadores turísticos, bodegas, emprendedores, guías de turismo, municipios catamarqueños y demás actores interesados en incorporar conocimientos vinculados al desarrollo y la gestión de experiencias enoturísticas de calidad. Quienes completen la formación recibirán certificado de participación.

Inscripciones

Los cupos son limitados a 25 participantes y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 26 de junio a las 13 horas. Debido a la cantidad reducida de vacantes, se realizará un proceso de selección y posteriormente se notificará por correo electrónico a las personas seleccionadas para confirmar su participación e informar los pasos a seguir.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario: https://bit.ly/CapacitaciónvirtualEnoturismo