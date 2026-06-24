Es la primera vez en seis décadas que el puente recibe tareas integrales de mantenimiento y mejoras. El gobernador Raúl Jalil recorrió las obras de mantenimiento y reparación que se ejecutan en el Puente La Puntilla, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 46, a la altura del río Belén.

La visita estuvo acompañada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente de Belén, Cristian Yapura.

Durante la inspección, las autoridades supervisaron el avance de los trabajos junto al equipo técnico de Vialidad Provincial, encargado de una intervención considerada histórica para la estructura vial. Según destacaron, es la primera vez en seis décadas que el puente recibe tareas integrales de mantenimiento y mejoras.

El Gobernador enfatizó el carácter histórico de la obra y el compromiso con la mano de obra local: “Por primera vez en la historia se están tomando medidas concretas y estructurales en este puente. Ahora que hemos podido coordinar los recursos con Vialidad, se han tomado 25 empleados de aquí, de Belén, para avanzar con este plan que prioriza el trabajo genuino de nuestra gente”.

Los trabajos en el puente buscan garantizar la seguridad y prolongar la funcionalidad de una vía crítica para la región. “Como primera medida, estamos protegiendo las pilas mediante armadura y un revestimiento de hormigón, para luego intervenir la superestructura, mejorando la calzada, las barandas y sumando iluminación”, explicó el Ing. José Humberto Leiva, jefe de Vialidad Provincial. El funcionario destacó la importancia de estas tareas: “El puente es sumamente importante para la conectividad y el transporte pesado, dado que conecta Andalgalá con Belén y toda la zona norte, donde se concentra gran parte de la actividad productiva de la provincia”.

Paralelamente, se trabaja en la defensa de en un sector crítico del río Belén, donde se realiza la colocación de 110 metros de colchonetas para mitigar el impacto de crecidas.

Por último, las autoridades confirmaron que en las próximas semanas se iniciarán los trabajos para la obra básica y pavimentación del by pass (Circunvalación) de Belén