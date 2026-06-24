Vialidad Provincial informa que personal del organismo y de la empresa contratista se encuentra ejecutando trabajos sobre la Ruta Provincial N° 1, en el tramo comprendido entre Loma Larga y Las Chacritas, donde se realizan tareas de conformación de bermas para la estabilización de contrataludes, como parte de las acciones destinadas a mitigar los efectos de los derrumbes registrados en el sector tras las últimas inclemencias climáticas.

Debido a la presencia de maquinaria y operarios trabajando sobre la zona de camino, se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva instalada en el lugar.