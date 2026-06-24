Mons. Urbanč en el Hospital San Juan Bautista

Durante la mañana de este miércoles 24 de junio, día en que la Iglesia celebra Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista, la comunidad del principal hospital de la provincia honró a su santo patrono, con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien presidió la Santa Misa, concelebrada por el capellán, padre Daniel Pavón.

La Eucarística tuvo lugar en el hall de ingreso al nosocomio, donde se dieron cita autoridades del ministerio de Salud encabezadas por la ministra Dra. Johana Carrizo; junto con la Secretaria de Medicina Preventiva, Dra, Silvia Bustos; la Secretaria de Planificación, Dra. Daniela Ayala; y el director del Hospital San Juan Bautista, Lic. Juan Martín Pichetto; el senador Ramón Figueroa Castellanos, la diputada María Argerich, abanderados y escoltas, personal de las distintas áreas del hospital y miembros de la Pastoral de la Salud.

“La figura de San Juan Bautista es sumamente importante en nuestra vida, en la vida de la fe”, afirmó Mons. Urbanč al inicio de su homilía, agregando que “nos tenemos que retrotraer al tiempo de su nacimiento, que es la fecha que recordamos hoy, porque él nace como cualquiera de nosotros… en lo ordinario de la vida, y nosotros tenemos que aprender a descubrir en lo ordinario de la vida la presencia de Dios”.

Al reflexionar sobre la vida, eje de su mensaje, tomó el Salmo proclamado, manifestando que “en las palabras del salmista, el creyente que medita sobre la vida, empieza a hacer un repaso de cómo comenzó su existencia, y dice: ‘Tú, Señor, me has formado de un modo portentoso’. Algo extraordinario, por eso tenemos que aprender a admirarnos frente a la vida, frente a toda vida”. Y enfatizó que “cada niño es único e irrepetible, plasma algo inédito de Dios en el mundo”.

Aseveró que “en el día del nacimiento de San Juan Bautista tenemos que mirar cómo la vida humana se transforma gracias a los nacimientos de nuevos seres humanos, y la esperanza se fortalece porque el Señor está haciéndose presente cumpliendo con su palabra”.

En otro tramo de su predicación expresó que “Dios a cada uno nos pensó y nos amó desde toda la eternidad, y nos pone en un determinado momento de la historia a caminar, y a dar de nosotros esa bendición que Él quiere para toda la humanidad”.

Más adelante señaló: “Que la frase que decía la gente de Juan Bautista: ‘Qué será de este niño’, nos interpele y nunca miremos con desprecio, con una actitud de descarte, a nadie, sino que lo miremos con los mismos ojos de Dios, los amemos con el corazón de Dios, abracemos el límite, abracemos la pobreza, abracemos la vulnerabilidad, porque eso hace Dios con nosotros”.

Destacó que “Juan Bautista vivió pobre, como lo representamos en la imagen vestido con piel de camello, desde adolescente vivió en lugares desiertos preparándose para la misión, que es preparar corazones bien dispuestos para el Salvador, porque el que salva es Jesús, no él… Él es la voz que llama, que invita, que convoca a que los corazones se conviertan, que vuelvan hacia Dios. Él se preparó para esa misión, y cada uno de nosotros tiene que asumir el rol de Juan Bautista, porque nos lleva a Jesús”.

Resaltó que “estamos en un lugar centro de la vida social, humana, como es un hospital, para cuidar a los débiles, a los frágiles, para cuidar, para proteger la vida, toda vida, desde su concepción hasta su partida natural”.

Hacia el final invitó a que seamos “una hija, un hijo de Dios, que trata de expresar la voluntad de Dios en su vida y en la vida de los demás. Qué hermosa misión que tenemos, hoy hemos venido a renovarla delante de Juan Bautista, a pedir perdón y fuerzas para que, iluminados por la gracia de Dios, podamos enderezar nuestro camino, nuestro modo de obrar, de ver, de hablar, de pensar, modificar todo lo que hay que modificar, para que esta humanidad, como nos pide el Papa León, sea una humanidad magnífica”.

Luego de la Consagración y de la Comunión, el Obispo impartió la bendición final a todos los presentes y de manera especial a quienes trabajan diariamente en este hospital puesto bajo el patrocinio de Juan Bautista.