Un sismo de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela, reportó el servicio sismológico de Estados Unidos (USG), causando escenas de pánico en Caracas. Las autoridades no reportaron de inmediato heridos ni daños materiales.

El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón, en el centro del país. Le siguieron varias réplicas. Ocurrió a las 22:04 GMT (19:04 de la Argentina).

Su profundidad fue de 10 kms y se sintió también en Colombia.

“La gente que está en edificios están muy asustados. En (los barrios caraqueños de ) Los Palos Grandes y Altamira hay daños menores dentro de apartamentos”, dijo a TN el académico Andrés Cañizalez desde Venezuela.

El temblor se sintió en la ciudad de Caracas y en los estados de Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, reportó el sitio El Pitazo.

Pánico y edificios dañados

El movimiento telúrico se sintió de forma prolongada e intensa en la capital de Venezuela, dijo el portal La Patilla.

“Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas”, reportó AFP . Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.

En Colombia, la unidad de gestión de riesgo (UNGRD) descartó alerta de tsunami.

“Fue muy fuerte. Estamos sin luz. En mi casa se rompieron muchísimas cosas”, dijo a TN la historiadora Corina Yoris, residente en Caracas.

El sitio Efecto Cocuyo informó que “hasta el momento no hay reportes de víctimas fatales pero si de edificaciones afectadas”.