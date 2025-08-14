EL 15 Y 16 DE AGOSTO EN SAN JOSÉ, SANTA MARÍA, CATAMARCA

La comunidad de San José, Santa María, se prepara para recibir a fieles y visitantes de la región de Catamarca, Tucumán y Salta con motivo de la tradicional Fiesta de San Roque, una de las expresiones religiosas y culturales más importantes de los Valles Calchaquíes que comenzará con una vigilia el viernes 15 de agosto, y continuará el sábado con la procesión y peña.

Cada año, esta festividad convoca a cientos de devotos y viajeros que llegan en peregrinaciones desde distintos puntos de la región. La columna principal parte desde la Gruta de San Roque, en Río Blanco, Andalgalá, trasladando la imagen hacia el santuario localizado en San José, donde se realiza la procesión y luego la peña en conmemoración al santo protector de los enfermos.

Este año, la peregrinación se realizó desde Punta Balasto, en Santa María. También vienen llegando peregrinos desde la Ruta Provincial 307, vía principal de acceso a Tafí del Valle desde San Miguel de Tucumán y otras localidades de los Valles Calchaquíes.

El viernes 15 desde las 20.30 habrá un espectáculo cultural en el Paseo de la Fe y a la medianoche se realizará el repique de campanas y la salida de la imagen y bendición al pueblo en el día de su fiesta.

El sábado en el Paseo de la Fe a las 11 hs será la Misa de Acción de Gracias celebrada por el párroco, sacerdotes de la Orden de San Agustín y todo el clero diocesano, y la procesión. A partir de las 14 hs comenzará la jornada folclórica y cultural “San José pueblo que canta a San Roque” con ballets de danzas tradicionales, presentaciones musicales en vivo y una feria de artesanías.

Peregrinación en el Aconquija

Cada año, antes de la celebración de San Roque, peregrinos de toda la región atraviesan el Aconquija, el cordón montañoso que une Tucumán y Catamarca para llegar a la iglesia de San José. Este año, un grupo de devotos oriundos de San José, Santa María, Belén, Cafayate y de Tafí del Valle emprendieron una caminata de 47 km desde Tafí del Valle a San José durante dos días.

Los peregrinos superaron el desafío que demanda el recorrido al haber atravesado cumbres nevadas y senderos de altura que fueron desde 2.000 msnm de Tafí del Valle, alcanzando la altura máxima que superó los 4.000 msnm en el cordón del nevado de Aconquija, para luego descender a los 2.000 msnm al llegar a San José.

La Fiesta de San Roque es una de las celebraciones religiosas más convocantes en la provincia después de la Fiesta de la Virgen del Valle.

Fotos: Prensa Municipalidad de San José, Santa María y Jorge Florez