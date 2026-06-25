El Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial Lleguemos al Barrio, continúa trabajando en acciones que fortalecen el sistema de salud pública ofreciendo accesibilidad a la comunidad, especialmente a las personas que viven más alejadas de las zonas urbanas.

En este marco, se llevó adelante un operativo del Lleguemos al Barrio en las localidades de Quirós y Las Palmitas, departamento La Paz, donde se brindaron 755 prestaciones.

Cabe mencionar que se realizaron 42 atenciones de clínica médica, 71 de pediatría, 59 de nutrición, 117 de enfermería, 54 de odontología y 110 de obstetricia. Además, estuvo presente el móvil del Vacunatorio y se colocaron 25 dosis de distintas vacunas y se completaron calendarios.

Por otro lado, el equipo de veterinaria vacunó 72 mascotas, desparasitó a 195 animales y se realizaron 10 atenciones a animales de granja.