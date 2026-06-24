El proceso de postulación se realizará de manera 100% digital, y las propuestas serán evaluadas minuciosamente en función de criterios estructurales, sanitarios y de seguridad.

La Municipalidad de la Capital invita a todos los emprendedores gastronómicos sobre ruedas a participar de la convocatoria para formar parte del «Espacio Capital» en la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026.

El proceso de postulación se realizará de manera 100% digital, y las propuestas serán evaluadas minuciosamente en función de criterios estructurales, sanitarios y de seguridad.

La inscripción se llevará a cabo el día miércoles 24 de junio a través del enlace oficial https://foodtrucks.apps.cc.gob.ar/inicio. La evaluación y selección de los postulantes tendrá lugar desde el 24 al 29 de junio y estará a cargo del equipo técnico municipal, mientras que la notificación oficial de los resultados se realizará el martes 30 de junio.

¿Cómo inscribirse y qué documentación subir? Los interesados deben ingresar al portal municipal a través del enlace mencionado, completar los datos de contacto y del vehículo, y adjuntar la siguiente documentación digitalizada:

Identidad: Fotos del DNI (frente y dorso) del titular de la propuesta.

El vehículo: Fotografías del rodado que incluyan cuatro vistas exteriores (frente, trasera, lateral izquierdo y lateral derecho) y tres capturas detalladas del interior.

Sanidad: Carnet de manipulador de alimentos vigente de todo el personal que intervendrá en el servicio.

Para garantizar la seguridad de los asistentes y la máxima calidad en el servicio, el municipio controlará estrictamente las normativas edilicias y bromatológicas vigentes:

1. Requisitos de estructura e higiene

Piso, paredes y techos: Deben ser de material liso, impermeable, sin grietas, goteras ni pintura descascarada, facilitando su correcta higienización.

Iluminación y ventilación: Las luminarias deben contar con protección anticaída de vidrio. Se exige un sistema de extracción de humos y vapores para evitar la contaminación cruzada.

Distribución: Separación clara y física entre la zona de preparación de alimentos y las áreas destinadas al depósito, residuos o servicios.

Agua e insumos: Uso obligatorio de agua potable certificada (con tanques previamente desinfectados) y alimentos con rotulación completa y fechas de vencimiento vigentes.

2. Manipulación y personal

Carnet de manipulador: Obligatorio para todo el personal sin excepción, emitido por entidades oficiales y con validez nacional por un período de 3 años.

Prácticas higiénicas: Uso de uniforme limpio, uñas cortas, utilización obligatoria de cofia o gorro y lavado frecuente de manos. Se exigirá la cocción completa de los alimentos a un mínimo de 180°C en los puntos críticos de control.