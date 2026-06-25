El Gobierno de Catamarca dejó inaugurada una nueva Oficina Digital de Antecedentes Personales en la localidad de Londres, departamento Belén, una iniciativa que permitirá acercar servicios policiales esenciales a los vecinos y facilitar la realización de trámites sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el jefe de Policía, Marcos Herrera; el intendente de Londres, Roberto Rodríguez, y demás autoridades provinciales, municipales y policiales.

La nueva dependencia funcionará en la Comisaría de Londres y permitirá gestionar certificados de antecedentes personales digitales y otros trámites relacionados, brindando una solución más ágil, accesible y cercana para los habitantes de la jurisdicción. La puesta en marcha de esta oficina fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Policía de Catamarca y la Municipalidad de Londres, que colaboró en el acondicionamiento del espacio y la provisión del equipamiento necesario para su funcionamiento.

Durante la jornada también se concretó la firma de un convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Londres, destinado a garantizar el funcionamiento de la nueva oficina y fortalecer la articulación entre el Estado provincial y el municipio para acercar servicios a la comunidad.

En el marco del acto, la Unidad Regional N° 3 recibió una motocicleta Honda XR 150 cc., destinada al Grupo Especial Motorizado (GEM), incorporando una nueva herramienta para optimizar las tareas de prevención y seguridad en la jurisdicción.

Asimismo, se entregaron reconocimientos al personal policial y municipal que participó en las tareas de remodelación y acondicionamiento de la oficina, destacando el compromiso y el trabajo conjunto que hicieron posible la concreción de este proyecto.