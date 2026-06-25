En el marco de las fiestas patronales

El miércoles 24 de junio, día de fiesta para la comunidad tinogasteña por la celebración del nacimiento de su patrono San Juan Bautista, se llevó a cabo la inauguración de los baños comunitarios en la parroquia del lugar.

El acto contó con la presencia del párroco, padre Gustavo Flores; el padre Dardo Olivera, vicario parroquial e impulsor del proyecto, miembros del Consejo de Pastoral, representantes del municipio local y vecinos.

La obra incluye sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad, totalmente equipados, para ofrecer mayor comodidad y accesibilidad a los fieles y visitantes.

Se trata de la concreción de “un anhelo de muchas personas de diferentes instituciones, movimientos, grupos eclesiales”, manifestaron desde la comunidad parroquial, destacando que “el padre Dardo Olivera, hijo de esta tierra tinogasteña, fue el corazón y motor de esta gran obra. A él nuestro principal agradecimiento por convocarnos a trabajar como hermanos y en comunidad. También agradecemos a nuestro párroco, el padre Gustavo Flores por avalar este proyecto”.

Asimismo, agradecieron “al intendente municipal Ernesto Andrada por su pronta respuesta positiva a este proyecto y por el personal que puso a disposición para la construcción de los sanitarios, como arquitectos, maestro mayor de obras, encargados, albañiles, plomeros, electricistas, pintores, herreros, carpinteros, etc.”.

También manifestaron su gratitud “a cada integrante de las diferentes instituciones, movimientos, grupos de la parroquia, por ese sí generoso y por la entrega en cada beneficio llevado a cabo desde noviembre del 2025. Así también a las personas de buena voluntad que no dudaron en ayudar con la mano de obra en el armado de empanadas, y en ofrecer la receta. Al corralón Mercons SRL, en la persona de su propietario don Oscar Mercado y su hija Natalia, por brindarnos los materiales necesarios y los descuentos proporcionados en cada factura. A todos los hermanos de nuestra ciudad y residentes en otras provincias de nuestra amada Patria, que ayudaron con dinero e insumos para cada beneficio. A todos los que colaboraron comprando empanadas, locro, bono contribución, pan casero, masas dulces, etc. A todos los que de manera solidaria hicieron su aporte económico por medio de transferencias y/o trayendo su sobre de manera anónima, entre ellos turistas. A las personas que donaron materiales para la construcción. A los propietarios de FM Enlace y FM Acuario por la difusión de los beneficios”.

Además, exhortaron a cuidar estos espacios comunitarios: “Esta obra es un esfuerzo de todos, por lo tanto, debemos cuidar e informar si vemos algunos daños. Entre todos los construimos y entre todos debemos cuidarlos y mantenerlos”, indicaron, a la vez que buscan comprometer a las autoridades municipales “para que colaboren con personal dedicado al cuidado y limpieza de los mismos”, mientras invitan a la comunidad a “donar elementos de limpieza o dejar una ayuda económica para que se compren los elementos necesarios y los sanitarios estén siempre en óptimas condiciones”.

“Hermanos, no queda más que un Gracias de todo corazón, porque sin la ayuda de toda la comunidad no hubiera sido posible la concreción de esta gran obra comunitaria para la parroquia San Juan Bautista y para todos los hermanos que nos visitan a lo largo del año. Que el Señor retribuya el ciento por uno a cada uno de ustedes”, expresaron.