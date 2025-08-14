Estas intervenciones buscan fortalecer la educación técnica y brindar a los estudiantes un espacio moderno y seguro para su formación, consolidando herramientas que potencien su futuro académico y profesional.

La Escuela Agrotécnica de Alijilán se encuentra en su etapa final de obras, con importantes mejoras en el edificio principal y la construcción de un nuevo laboratorio, según constataron el intendente Raúl Barot y el Secretario de Planeamiento Territorial del Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca, Alejandro Díaz Martínez, durante una recorrida por la institución.

El intendente Raúl Barot destacó: “Apostamos a la educación como motor de desarrollo”, reafirmando el compromiso del municipio con la educación y el crecimiento de los jóvenes de la región.

Con estas mejoras, la Escuela Agrotécnica de Alijilán se prepara para ofrecer infraestructura de calidad y recursos modernos, promoviendo la formación integral y técnica de sus estudiantes.

