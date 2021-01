Gianinna Maradona destrozó a Luis Ventura: “Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo”

14 enero, 2021 0:44

Gianinna Maradona escribió un fuerte mensaje contra Luis Ventura en Twitter. La hija de Claudia Villafañe lo calificó de “impresentable”.

La tensión entre Luis Ventura y Gianinna Maradona llegó a un punto cúlmine esta semana. Días atrás el periodista había asegurado que una de las hijas de Diego Maradona no pudo ingresar al cementerio de Bella Vista y que la lista la habían confeccionado las hijas de Claudia Villafañe. Inmediatamente, Dama disparó en Twitter con un contundente mensaje: “Es agotador tener que escuchar las mentiras que dice @LuisVenturaSoy. La pregunta es ¿miente porque le pagan para hacerlo o solo porque nos odia sin motivo aparente?”.

Tras ese mensaje, el panelista de Informados de todo (América TV) se descargó con la casa en la que vive Dalma. “¿Con qué se ganó eso? ¿Quién le dio ese dinero para comprar esa casa, con ascensor incluido, dormitorios y muchos baños, para que su padre termine solo, a diez cuadras de donde ella vivía?”. Sin embargo minutos más tarde aclaró que “el tema fue con Gianinna”.

Gianinna Maradona no se contuvo a la hora de contestarle a Ventura y lo destrozó en la red social de microblogging. “Me prostituyo, por eso tengo la casa que tengo. No sabía que tenía que explicártelo a vos. Estoy viendo tus archivos y sos impresentable, no entiendo como las mujeres te siguen dando lugar en la tv con lo que dijiste”, escribió. El periodista de Informados de todo, prefirió limitarse a decir que no iba a responder.

