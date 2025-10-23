Salud mental y adolescencia serán los ejes de una charla que ofrecerá el psicólogo Alejandro Schujman como parte de la programación de la 17º Feria Provincial del Libro que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en CATA y en las dos salas del Cine Teatro Catamarca.

En ese marco, el día domingo 9 de noviembre a las 20 hs en la sala Julio Sánchez Gardel del Teatro Catamarca (San Martín 555) Schujman presentará una charla-taller de noventa minutos de duración orientada a toda la familia denominada “Adolescencia, un desafío posible”.

“La adolescencia no ha cambiado, lo que ha cambiado es la manera que tenemos los adultos de pensarla, de entenderla y de acompañar el tránsito de nuestros chicos por esa etapa de la vida. Digo siempre, son chihuahuas disfrazados de rottweilers y digo también que la nueva tragedia colectiva es la soledad de los chicos y la pérdida del sentido común de los adultos”, reflexiona Schujman e invita a escucharlo y repensar esos vínculos: “De esto hablo en mi nuevo libro y de esto hablaré en este encuentro en el que propongo las redes como única salida posible al desamparo de estas generaciones de chicos en las últimas décadas”.

Sobre Schujman

Licenciado en Psicología, escritor y conferencista especialista en vínculos. Diplomado con honores en la UBA. Coordinador del equipo “Red Asistencial PSI”, con un trabajo en el ámbito asistencial y comunitario, con una labor fuertemente enfocada en conferencias, cursos, talleres y obras de teatro en Argentina y otros países de habla hispana como España, México, Uruguay y Chile.

Escritor desde 2011 hasta la actualidad, ha publicado los libros, “Generación NI NI”, “Jóvenes sin proyectos que ni estudian ni trabajan”, “Es no porque yo lo digo”, “Padres rehenes de hijos tiranos”, “Herramientas para padres” (Junto a Walter Ghedin), “No huyo, sólo vuelo”, “El arte de soltar a los hijos”, “Gretta y el arte de complicarse la vida” (Junto a Angie Mansur Andrade), “¿Sufriste por amor alguna vez?”, “¿Cómo contagiar la pasión a los jóvenes?”, “Adolescencia. Un desafío posible” y “Primero yo, después te quiero” (Junto a Angie Mansur Andrade).

Además es columnista en diferentes medios de comunicación, escritor para Clarín en la sección “Buena vida”.