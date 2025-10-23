Mañana se vivirá una gran fiesta folklórica en el Cine Teatro Catamarca

Mañana jueves 23, a las 21 hs el folklorista catamarqueño Cololo Macedo festejará sus 25 años de carrera artística con un imponente espectáculo en el Cine Teatro Catamarca.

“Será la oportunidad para agradecerle a mi provincia, a mi gente y a la identidad que tengo, que me permitieron crecer en este arte tan sublime como es cantar y contar quienes somos a través de la música. Por eso el sentido de este espectáculo es recorrer mi carrera, este camino que elegí, en sus diferentes etapas y lo haré con numerosos invitados, tremendos profesionales y amigos que estimo y admiro”, explicó Cololo.

En este sentido, adelantó que formarán parte de la propuesta artistas como Itatí, Belén Parma, Leo Eschmuller, Marcelo Amador, Tamara Paz, Fede Miranda, Rafa Toledo, Rafa Salas, Santiago Dalla Lasta, Ariel Segura (actual vocalista del conjunto santiagueño Los Carabajal), Daniela Figueroa, Sergio Romero, Mariano Perrota, Miguel Arévalo, Jona y Rubén Molina.

Además, el cantautor jujeño Bruno Arias estará presente en el cierre, acompañando la celebración con sus melodías andinas y el carnaval norteño. El artista, nacido en la ciudad de El Carmen, Jujuy, comenzó su carrera acompañando en sus presentaciones a Jaime Torres y Tomás Lipán, actuó por primera vez en el 2004 en el Festival Folclórico de Cosquín de la mano de Ángela Irene y nueve años después fue galardonado como la Consagración de dicho festival. Resultó ganador del Premio Gardel 2016 en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore por el disco Madre Tierra que realizó con la cantante riojana La Bruja Salguero.

Entre los músicos invitados en el 25 Aniversario, actuarán: Juan Ignacio Molina, Luis Chazarreta, Alejandro Roselló, Mario Nuñez, Luis Castro, Eduardo Ramirez de Frías, Luis Acosta, Facundo Martinez, Juan Pablo Rocha, Chino Décima, Pablo Reynoso, Enzo Zelarayán, Marcelo Maldonado, Sebastián Rodriguez, Tomás Maldonado, Andrpes Moya, Federico Malagueño y Martita Macedo. La danza estará a cargo del Ballet Folklórico Municipal de la Capital y la locución a cargo de Claudio Veracruz y Karina Chacur.

Además la puesta colectiva contará con la importante colaboración de Manolo Rodríguez, la iluminación estará a cargo de Ricardo Guzmán, en el trabajo técnico y de sonido estarán Cristian Morales y el equipo del Cine Teatro Catamarca, además de Fernando Avila en pantalla, Pancho Arce en consola, Mariano Perrota en diseño gráfico y Fabricio Yaco en arte audiovisual.

“Esperamos que todo el público quiera acompañarnos en este festejo que será un regalo por todos los años de música compartidos que, comenzará en el escenario pero terminará con una gran fiesta chayando en la calle”, adelantó Cololo.

Como regalo para el público presente se sorteará una bicicleta. Las entradas costarán 12 mil pesos y se pueden adquirir en la boletería del teatro o por norteticket.com.