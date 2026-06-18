Después de largos años de trabajo y esfuerzo económico, la cantante podrá compartir con su público el lanzamiento de su primer álbum de canciones propias “Nada es Casual”, pequeñas historias contadas en blues, rock y algo más.

Con una impactante producción, el disco verá la luz el día viernes 26 de junio en el Complejo Cultural Urbano Girardi a partir de las 21:30 horas y contará con la presencia de músicos en vivo, invitado/as sorpresa y una sumatoria de voces que harán explotar el teatro.

Desde el lanzamiento de su primera canción propia “No Llueve Nunca Acá”, pasaron algunos años, para que oportunamente llegara este momento tan especial, donde se incluirán las canciones que ya fueron conocidas en todas las plataformas digitales, como “Poco Tiempo”, “Lo que hay que hacer” y su última colaboración “De que Sirve” de los autores internacionales Alejandro Jaén y Daniel Santacruz, quienes de alguna manera estarán presentes en esta importantísima ocasión.

Con una composición narrativa, que fue evolucionando con el tiempo, Natalia irá develando al público esas pequeñas historias reales propias y ajenas que fue recopilando en el trayecto artístico del disco, que sirvieron como fuente de inspiración, para finalmente darle forma a este material, marcado por notas bluseras, y tintes de jazz y rock, todo hecho en Catamarca.

El lanzamiento incluirá las 9 canciones propias de la destacada cantante catamarqueña, recientemente galardonada con el premio nacional Gaviota de Plata por su trayectoria, y un manojo de canciones populares que compartirá con artistas invitados, y músicos locales de gran jerarquía como Martín Carrizo en piano, Rodrigo Morales en Guitarra, Cristian Campos en bajo, Abel Martínez en batería y Diego Odales en la armónica y los Coros a cargo de Yany Romero, Sara Molina, Marie González y Liliana Córdoba.

Además, si algo no podía faltar en el espectáculo es la participación especial del Catamarca Gospel Choir y la presentación del grupo vocal pop «Melodías de Marte» integrado por Sandra Farías, Antonella Mellnik, Silvia Herrera y Viviana Sotomayor. Por último, el cantante urbano Jhonatan Vega y Julia Leiva Seleme representando al taller de canto Los Canarios también tendrán una participación especial.

El espectáculo cuenta con la colaboración de la Dirección de Cultura SFVC , La Borboleta ( ropa de diseño) y es producido por el grupo Orange gestión cultural. Las entradas estarán a la venta en La Borboleta, Almagro 140 o al teléfono 3834-775957 ( Whatssap) instagram @soynatiblues, correo electrónico: npbrizuela@gmail.com

Sobre la artista

Es una destacada cantante catamarqueña de blues, jazz, soul, rock, boleros y gospel.

Desde el año 92 hasta el año 2008 residió en la Ciudad de Córdoba, donde estudió en la Escuela de Música “La Colmena” y participó de “Agruparte”, grupo de folklore latinoamericano y africano. Luego tomó clases de canto con profesoras integrantes del grupo “De Boca en Boca” en la misma escuela y renació el amor por el jazz, la comedia musical, el góspel y el blues.

Tuvo la oportunidad en esos años de trabajar de asistente para los grupos Los Nocheros e Illapu de Chile, lo cual le permitió conocer el ambiente artístico profesional. Mientras tanto, realizó presentaciones con Agruparte en todos los escenarios de los CPC de Córdoba. Continuó los estudios de canto en la Academia de Arte Escénico de esa misma ciudad. Realizó presentaciones en diferentes pubs ya en la línea del blues y luego exploró el mundo de la música salsa.

En el año 2009 fijó su residencia en la Ciudad de Catamarca, formó parte del Coro Universitario, del Coro de Cámara de la Municipalidad y del grupo de Teatro Alquimia Básica, el cual lanzó el espectáculo de Café Concert “Diversas” que estuvo itinerando dos años con muchísimo éxito.

Junto al músico Popy Arréguez comenzó sus actuaciones de solista de jazz y blues, con quien produjo un material discográfico de fusión entre el folclore con blues y jazz sumando a Raúl Nieva en bajo y a Pablo Vera en batería, trabajo elegido por el Instituto Nacional de la Música.

Ha participado en varios espectáculos como “Catamarca es tango” con músicos del sexteto mayor. Con su grupo de gestión (Orange) organiza hace 17 años el Encuentro Nacional de Coros “Catamarca da la nota” declarado de interés cultural, provincial y Turístico, parlamentario, en varias provincias del país, recibiendo varios premios y reconocimientos por este evento.

De forma paralela a su carrera de solista, formó parte del trío de Blues Femenino “Blusap”, también formó parte del espectáculo “Musas: Nosotras Las de acá” espectáculo integral, que combinó música, danza, teatro, literatura y desarrollo audiovisual. En los últimos años ha fundado Catamarca Góspel Choir primer coro góspel de la provincia y Góspel Kids, coro infantil de góspel. Además, desde hace 12 años tiene un Taller de canto para gente adulta llamado Los Canarios. Desde el año 2018 al 2023 fue cantante destacada en la temporada en la Ciudad de Mar del Plata además tuvo presentaciones en la TV Nacional difundiéndose en todo el país y fue destacada por el diario Clarín en sus páginas.

En el marco de la pandemia comenzó un nuevo material discográfico de jazz y blues compuesto íntegramente por temas propios, debutando como compositora musical y letrista. En la actualidad, dirige el Coro Catamarca Gospel Choir, fue elegida en el mes de marzo 2024 para cantar en los Martin Fierro Federal, dirigió el espectáculo “Desde los 4 vientos” en el 50º aniversario de la Universidad Nacional, creo el Coro de la Sociedad Sirio Libanesa de Catamarca. Además, es Licenciada en Comunicación Social y postgraduada como Gestora artística y Cultural, tiene un master en Vocal Couch Integral de formacion en canto popular, y está cursando la especialización del Profesorado superior de canto popular.

Tiene una formación académica en DD HH que ha combinado con lo artístico, lo que le ha permitido organizar innumerables eventos sociales y culturales. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor, como cantante, comunicadora y gestora cultural.