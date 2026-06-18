La obra está compuesta por la ejecución de veredas y cordones cuneta, además de la limpieza y nivelación de los terrenos para mejorar todo el tránsito peatonal y la circulación de vehículos en el barrio.

El gobernador Raúl Jalil recorrió esta mañana junto a la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, el inicio de las obras que se ejecutan para el barrio 140 Viviendas del departamento chacarero.

Las autoridades constataron en el terreno los avances de los trabajos previstos en esta primera fase del proyecto, que se orientan a dotar al sector de condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad vial y manejo pluvial.

La obra está compuesta por la ejecución de veredas y cordones cuneta, además de la limpieza y nivelación de los terrenos para mejorar todo el tránsito peatonal y la circulación de vehículos en el barrio. Específicamente se trata de la construcción de veredas de hormigón con terminación antideslizante y construcción de cordones cuneta del mismo material, para encauzamiento del agua de lluvia y la delimitación entre calzada y vereda.

En esta primera etapa, se precisó que la obra contempla la realización integral y coordinada de aproximadamente 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón y cerca de 5 kilómetros lineales de cordones cuneta, incluyendo la construcción de badenes en boca calle y en los cruces de calles que así lo requieran.

Así, la Provincia en articulación con el municipio de Valle Viejo reafirma su compromiso para priorizar obras que aporten soluciones y consoliden la infraestructura urbana imprescindible para las familias.

También acompañaron el recorrido los diputados nacionales Fernando Monguillot y Sebastián Noblega, además de autoridades municipales.