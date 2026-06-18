El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella y el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, avanzaron en un pedido formal de la comunidad para concretar una variante de la Ruta Provincial 43 a la altura de la localidad de Los Nacimientos.

Con presencia del director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, y su equipo técnico, se acordó la modificación del recorrido original de la Ruta 43, en el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto, uno de los corredores clave de esta ruta. “Esta variante va a traer un progreso importante para Los Nacimientos. Nos permitirá fortalecer el turismo, impulsar la producción local y beneficiar a todos los habitantes de la zona”, expresó el intendente Cusipuma tras la reunión.

La obra general, que cuenta con financiación de aportes extras de las empresas mineras de la zona, conectará la Villa de Antofagasta con el límite de Salta y ya tiene un avance de casi 20 kilómetros pavimentados. Es una intervención vial que busca mejorar la conectividad vial de toda la zona, fortalecer la actividad económica y turística y acompañar el crecimiento que experimenta el departamento en el contexto del desarrollo productivo de la Puna catamarqueña.

Por último, el intendente manifestó su expectativa de que la obra pueda concretarse en el corto plazo y remarcó que existe un acuerdo con el Gobernador para avanzar con el proyecto. “Hemos acordado que la ejecución se realizará por esta nueva variante, lo que representa una gran noticia para nuestra comunidad”, señaló.