El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, informa que el pago del medio aguinaldo del Sueldo Anual Complementario (SAC) se efectivizará el próximo jueves 25 de junio, tanto para docentes como para agentes de la Administración Pública Provincial. 

Haberes de junio

Además, ya fue establecido el cronograma de acreditación de haberes correspondiente a junio de 2026 para la Administración Pública provincial, que se cumplirá de acuerdo con el siguiente cronograma:

-Martes 7 de julio: Empleados de la Administración Pública provincial.

-Miércoles 8 de julio: Docentes.

Informarse por canales oficiales 

Se recuerda a los medios de comunicación y comunidad en general informarse a través de los canales oficiales del gobierno para conocer fechas de pago. Estos son:

-Facebook

https://www.facebook.com/share/1HPKUCCopa/?mibextid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/17eGw9D7mK/?mibextid=wwXIfr

-Instagram

https://www.instagram.com/catamarcagob?igsh=N2x0amNqbjVvMmZo

https://www.instagram.com/haciendayobrapublica.catamarca?igsh=ODlrMWc3c2dyeTlo

-Gmail

prensagobierno@catamarca.gov.ar 

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