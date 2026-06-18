FIESTA DEL PONCHO 2026
El Pabellón de Turismo será uno de los espacios más dinámicos de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Pensado para que el público además de recibir información sobre los destinos turísticos de la provincia, pueda vivir experiencias vinculadas con la identidad catamarqueña, el pabellón reunirá municipios, organismos, productores, propuestas gastronómicas y actividades interactivas que invitarán a descubrir Catamarca desde todos los sentidos.
Como parte de esa experiencia, del 17 al 26 de julio el escenario del Pabellón ofrecerá una variada programación artística y cultural que acompañará cada jornada de la fiesta con espectáculos de música y danza, presentaciones de destinos turísticos, demostraciones gastronómicas, desfiles temáticos y propuestas institucionales.
Durante los diez días pasarán por el escenario artistas catamarqueños de distintos géneros, compañías de danza, ballets, delegaciones culturales y representantes de municipios que mostrarán la riqueza turística, gastronómica y cultural de cada región de la provincia.
La propuesta se complementará con experiencias gastronómicas en vivo a cargo de UTHGRA, clases y demostraciones culinarias, presentaciones de productos regionales y acciones especiales.
De esta manera, el escenario del Pabellón de Turismo se consolidará como un espacio de encuentro donde visitantes y catamarqueños podrán disfrutar en un mismo recorrido de espectáculos artísticos, sabores regionales y la amplia oferta turística que distingue a Catamarca.
Programación día por día
Viernes 17 de julio
Ballet Dueños del Tiempo
Aixa Figueroa
Provincia de Santa Fe – Presentación del Poncho Santafesino
Compañía de Latin Jazz
Huillapima, Sabores y Destinos
Dulce Chumbicha, Tierra de Mandarinas y Tradición
Delegación Cultural Chumbicha
Belén te cobija en su valle
Ballet Folklórico Danzares
Dúo Hansen-Segura
El Alto, Refugio del Turismo
Mauricio Cabrera
Sábado 18 de julio
Adriana Figueroa
Luis Chazampi
Ruta del Telar – Conectando con el origen (desfile de prendas representativas)
UTHGRA – Raíces de nuestra tierra
Ballet Alma Libre
Turquía – Masterclass Gastronómica
Facu Pacheco
Las Juntas – Presentación de Membrillar Junteño y Sierra Silleta Trail
Las Milonguitas
Los Varela – Destino de naturaleza y tradiciones
Compañía La Furia Tango
La Cuartada
Domingo 19 de julio
Juan Álvarez
Icaño – Por las comidas del Este
Toro Arce
UTHGRA – Coctelería regional de autor
Un Día en Londres
Delegación Cultural Londres – Cosecha de la Nuez
Grupo Vocal Pirca
Santa Rosa – El Patio de la Abuela, donde macera el sabor
La Tríada Catamarca
Aconquija, donde el turismo tiene sabor
Delegación Cultural Aconquija – Danzando en el Valle
Proyecto JA
Carlos Di Pardo
Lunes 20 de julio
Atacama – Presentación institucional
Conty Ponce de León
JSC Mining – Masterclass gastronómica
Ballet Paclín
UTHGRA – Sabores que cuentan historias
Pipo Zaffe
Capital – Un sorbo de identidad
Fuerza Argentina
Vicegobernación – Nuestras Voces en el Poncho
Los Altos – Presentación de Pejerrey a la Mostaza
Tiziano Suárez
Cardones
Martes 21 de julio
EVEA – Escuela Vocacional de Expresión Artística
Los Quircos
La Ruta del Telar es Territorio – Presentación de estaciones inauguradas
Ballet Mishquila Pacha
UTHGRA – La reina de la gastronomía regional en su versión más auténtica
Paclín – Los Túneles y la Yunga
Pablo Tango Díaz
JSC Mining – Masterclass gastronómica
Martitha Díaz Ruiz
La Puerta – Charqui como puerta al mundo
Franco Ocaranza
Miércoles 22 de julio
Ballet Centro Terapéutico – Ministerio de Salud
Daniel «El Cuchi» Roldán
Ministerio de Minería – Catamarca, tierra de minerales y rutas
Dúo Eugenia Martínez – Agustín Varela
UTHGRA – Destilando postales de Catamarca
Catamarca Gospel Choir
Viví Paclín
Capital – Un viaje por los sabores nativos
Luis Castellano Tango
Abel Bazán
Tinogasta – Viaje sensorial
Embrujo
Jueves 23 de julio
La Troba
Silvio Adrián Arias
Ministerio de Coordinación Regional – Presentación institucional
Ballet Mushuq Yatray
UTHGRA – Postres de la tierra calchaquí
Delegación Cultural Huillapima – Sembrando tradiciones
Valle Viejo – Sabores en la Cumbre del Portezuelo
Paula Paola
Santa María – Presentación gastronómica
Tito Giam
Tinogasta – Viaje sensorial
Franco Zárate
Viernes 24 de julio
Mamerto Ayosa
YFU – Youth For Understanding – Presentación institucional
Ruta del Telar – De Catamarca al mundo
UTHGRA – Poncho Gourmet
Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UNCA
El Rodeo – Presentación de destino junto a Camino de la Fe
Wankara
Hybrida Compañía de Danza
Los Altos – Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos
Aldo Luna
Andalgalá Wine
Delegación Cultural Andalgalá
Nacho Andrada
Sábado 25 de julio
Raíces Ambateñas
Catamarca Bureau – Presentación institucional
JSC Mining – Masterclass gastronómica
Diego Pérez
UTHGRA – El Poncho en un cóctel
Ballet Folklórico Intercultural Aremai
El Rodeo – Preparación de nueces confitadas
Rafa Toledo
Camerata Les Musicantes
Fiambalá – Turismo natural
Beto Barrionuevo
Los Viajeros
Domingo 26 de julio
Matías Ferreyra
Dúo Carrizo Saavedra
Ballet Folklórico Punto Joven
Dúo Nati Torres – Agustín Colom
UTHGRA – Pastelería de vanguardia con identidad local
Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi – Mujer Fuerte
El Rodeo – Destino Trekking
Exequiel Castro y su Conjunto
Huellas Norteñas Catamarca
Fray Mamerto Esquiú – Presentación de oferta turística
Grupo Trébol – Nica González
Ewayá Folk