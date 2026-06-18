FIESTA DEL PONCHO 2026

El Pabellón de Turismo será uno de los espacios más dinámicos de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Pensado para que el público además de recibir información sobre los destinos turísticos de la provincia, pueda vivir experiencias vinculadas con la identidad catamarqueña, el pabellón reunirá municipios, organismos, productores, propuestas gastronómicas y actividades interactivas que invitarán a descubrir Catamarca desde todos los sentidos.

Como parte de esa experiencia, del 17 al 26 de julio el escenario del Pabellón ofrecerá una variada programación artística y cultural que acompañará cada jornada de la fiesta con espectáculos de música y danza, presentaciones de destinos turísticos, demostraciones gastronómicas, desfiles temáticos y propuestas institucionales.

Durante los diez días pasarán por el escenario artistas catamarqueños de distintos géneros, compañías de danza, ballets, delegaciones culturales y representantes de municipios que mostrarán la riqueza turística, gastronómica y cultural de cada región de la provincia.

La propuesta se complementará con experiencias gastronómicas en vivo a cargo de UTHGRA, clases y demostraciones culinarias, presentaciones de productos regionales y acciones especiales.

De esta manera, el escenario del Pabellón de Turismo se consolidará como un espacio de encuentro donde visitantes y catamarqueños podrán disfrutar en un mismo recorrido de espectáculos artísticos, sabores regionales y la amplia oferta turística que distingue a Catamarca.

Programación día por día

Viernes 17 de julio

Ballet Dueños del Tiempo

Aixa Figueroa

Provincia de Santa Fe – Presentación del Poncho Santafesino

Compañía de Latin Jazz

Huillapima, Sabores y Destinos

Dulce Chumbicha, Tierra de Mandarinas y Tradición

Delegación Cultural Chumbicha

Belén te cobija en su valle

Ballet Folklórico Danzares

Dúo Hansen-Segura

El Alto, Refugio del Turismo

Mauricio Cabrera

Sábado 18 de julio

Adriana Figueroa

Luis Chazampi

Ruta del Telar – Conectando con el origen (desfile de prendas representativas)

UTHGRA – Raíces de nuestra tierra

Ballet Alma Libre

Turquía – Masterclass Gastronómica

Facu Pacheco

Las Juntas – Presentación de Membrillar Junteño y Sierra Silleta Trail

Las Milonguitas

Los Varela – Destino de naturaleza y tradiciones

Compañía La Furia Tango

La Cuartada

Domingo 19 de julio

Juan Álvarez

Icaño – Por las comidas del Este

Toro Arce

UTHGRA – Coctelería regional de autor

Un Día en Londres

Delegación Cultural Londres – Cosecha de la Nuez

Grupo Vocal Pirca

Santa Rosa – El Patio de la Abuela, donde macera el sabor

La Tríada Catamarca

Aconquija, donde el turismo tiene sabor

Delegación Cultural Aconquija – Danzando en el Valle

Proyecto JA

Carlos Di Pardo

Lunes 20 de julio

Atacama – Presentación institucional

Conty Ponce de León

JSC Mining – Masterclass gastronómica

Ballet Paclín

UTHGRA – Sabores que cuentan historias

Pipo Zaffe

Capital – Un sorbo de identidad

Fuerza Argentina

Vicegobernación – Nuestras Voces en el Poncho

Los Altos – Presentación de Pejerrey a la Mostaza

Tiziano Suárez

Cardones

Martes 21 de julio

EVEA – Escuela Vocacional de Expresión Artística

Los Quircos

La Ruta del Telar es Territorio – Presentación de estaciones inauguradas

Ballet Mishquila Pacha

UTHGRA – La reina de la gastronomía regional en su versión más auténtica

Paclín – Los Túneles y la Yunga

Pablo Tango Díaz

JSC Mining – Masterclass gastronómica

Martitha Díaz Ruiz

La Puerta – Charqui como puerta al mundo

Franco Ocaranza

Miércoles 22 de julio

Ballet Centro Terapéutico – Ministerio de Salud

Daniel «El Cuchi» Roldán

Ministerio de Minería – Catamarca, tierra de minerales y rutas

Dúo Eugenia Martínez – Agustín Varela

UTHGRA – Destilando postales de Catamarca

Catamarca Gospel Choir

Viví Paclín

Capital – Un viaje por los sabores nativos

Luis Castellano Tango

Abel Bazán

Tinogasta – Viaje sensorial

Embrujo

Jueves 23 de julio

La Troba

Silvio Adrián Arias

Ministerio de Coordinación Regional – Presentación institucional

Ballet Mushuq Yatray

UTHGRA – Postres de la tierra calchaquí

Delegación Cultural Huillapima – Sembrando tradiciones

Valle Viejo – Sabores en la Cumbre del Portezuelo

Paula Paola

Santa María – Presentación gastronómica

Tito Giam

Tinogasta – Viaje sensorial

Franco Zárate

Viernes 24 de julio

Mamerto Ayosa

YFU – Youth For Understanding – Presentación institucional

Ruta del Telar – De Catamarca al mundo

UTHGRA – Poncho Gourmet

Ballet Folclórico de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UNCA

El Rodeo – Presentación de destino junto a Camino de la Fe

Wankara

Hybrida Compañía de Danza

Los Altos – Presentación de Tiramisú de Naranja y Arándanos

Aldo Luna

Andalgalá Wine

Delegación Cultural Andalgalá

Nacho Andrada

Sábado 25 de julio

Raíces Ambateñas

Catamarca Bureau – Presentación institucional

JSC Mining – Masterclass gastronómica

Diego Pérez

UTHGRA – El Poncho en un cóctel

Ballet Folklórico Intercultural Aremai

El Rodeo – Preparación de nueces confitadas

Rafa Toledo

Camerata Les Musicantes

Fiambalá – Turismo natural

Beto Barrionuevo

Los Viajeros

Domingo 26 de julio

Matías Ferreyra

Dúo Carrizo Saavedra

Ballet Folklórico Punto Joven

Dúo Nati Torres – Agustín Colom

UTHGRA – Pastelería de vanguardia con identidad local

Compañía de Danzas Femeninas Sinchi Warmi – Mujer Fuerte

El Rodeo – Destino Trekking

Exequiel Castro y su Conjunto

Huellas Norteñas Catamarca

Fray Mamerto Esquiú – Presentación de oferta turística

Grupo Trébol – Nica González

Ewayá Folk