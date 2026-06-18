La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja declaró el estado de alerta y movilización tras una nueva postergación de la audiencia convocada para discutir el pago de las diferencias salariales que reclaman los trabajadores del transporte urbano de pasajeros. “La dignidad del trabajador no se negocia”.

A través de un comunicado difundido este jueves, el sindicato informó que volvió a presentarse ante la Dirección de Inspección Laboral (DIL) para exigir que las empresas del sector cumplan con el pago de las diferencias correspondientes a los meses de enero a abril de 2026, además de las sumas no remunerativas y viáticos establecidos en los acuerdos paritarios firmados entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

Señalaron que, a pedido de la Secretaría de Transporte de la Provincia, la audiencia fue reprogramada para el 25 de junio a las 10, situación que motivó la decisión gremial de iniciar un estado de alerta y movilización.

Desde la organización sostuvieron que existe una “falta de compromiso” por parte de las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la paritaria nacional y cuestionaron también a las empresas por no abonar los salarios conforme a los acuerdos vigentes.

La UTA afirmó que las empresas recibieron del Gobierno provincial mayores subsidios y el incremento del boleto con el objetivo de afrontar los aumentos salariales acordados para los trabajadores, pero denunciaron que esos pagos continúan demorándose.

Remarcaron que los choferes siguen percibiendo haberes calculados con la escala salarial de noviembre de 2025, situación que consideran desfasada frente al aumento del costo de vida, la canasta familiar, los servicios, los alquileres y los gastos de salud.

“Hoy decimos basta”, expresaron desde el gremio, al tiempo que convocaron a los trabajadores a mantenerse unidos frente al conflicto. “La dignidad del trabajador y de su grupo familiar no se negocian”, concluye el comunicado emitido por la Comisión Directiva de la UTA Seccional Catamarca, que ratificó el reclamo por una solución definitiva al conflicto salarial.