En su visita a Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Ernesto Andrada y parte del gabinete provincial, recorrió la obra de la nueva Escuela Técnica, que actualmente registra un avance del 60%.

Durante la recorrida, el intendente Andrada anunció que solicitó a la Provincia que el nuevo edificio albergue al Instituto de Estudios Superior (IES) de Tinogasta, para que los estudiantes del nivel superior puedan aprovechar las modernas instalaciones. “Será un hito para la educación superior de Tinogasta”, destacó el jefe comunal.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles tras haber sido desfinanciada por el Gobierno Nacional, contempla la construcción de 12 aulas y un taller especializado en un edificio de más de 2.200 m², diseñado para brindar espacios de aprendizaje modernos y funcionales.

Con esta nueva infraestructura educativa, se busca fortalecer la formación técnica y profesional de los jóvenes tinogasteños, generando más oportunidades de capacitación y desarrollo en su propia localidad.

Acompañaron en la recorrida el vicegobernador Rubén Dusso, el diputado nacional Sebastián Nóblega, la viceintendenta Pamela López y otras autoridades provinciales y municipales.