Ser padre es mucho más que un título. Es estar presente, acompañar, enseñar, proteger y brindar amor aun en los momentos más difíciles. En cada hogar catamarqueño hay historias de esfuerzo, sacrificio y dedicación que merecen ser reconocidas.

Desde Catamarca Despierta queremos saludar a todos los padres de nuestra provincia y a cada vecino que día a día da lo mejor de sí por su familia. Que este día sea una oportunidad para abrazarlos, agradecerles y recordar el valor inmenso que tienen en nuestras vidas.

📹 Compartimos este video especial que nos invita a reflexionar sobre el significado de ser padre y la huella que dejan en cada generación.

¡Feliz Día del Padre para todos los catamarqueños! Que tengan una jornada llena de amor, familia y momentos inolvidables. ❤️🇦🇷

#DiaDelPadre #CatamarcaDespierta #FelizDiaPapa #Catamarca

Artículo anteriorFin de ciclo para Adorni bajo una economía que emite señales confusas
Artículo siguiente¡FELÍZ DÍA DEL PADRE PARA TODOS!
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor