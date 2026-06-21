Ser padre es mucho más que un título. Es estar presente, acompañar, enseñar, proteger y brindar amor aun en los momentos más difíciles. En cada hogar catamarqueño hay historias de esfuerzo, sacrificio y dedicación que merecen ser reconocidas.

Desde Catamarca Despierta queremos saludar a todos los padres de nuestra provincia y a cada vecino que día a día da lo mejor de sí por su familia. Que este día sea una oportunidad para abrazarlos, agradecerles y recordar el valor inmenso que tienen en nuestras vidas.

📹 Compartimos este video especial que nos invita a reflexionar sobre el significado de ser padre y la huella que dejan en cada generación.

¡Feliz Día del Padre para todos los catamarqueños! Que tengan una jornada llena de amor, familia y momentos inolvidables. ❤️🇦🇷

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