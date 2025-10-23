Se llevó a cabo un reconocimiento a los expresidentes que dirigieron el ConsejonDirectivo de la Asociación durante estas cinco décadas.

Con un emotivo acto realizado este martes 21 de octubre, en su sede institucional, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca conmemoró medio siglo de vida. En la oportunidad, se realizó un reconocimiento a los expresidentes de la institución que estuvieron al frente de los distintos períodos del Consejo Directivo de la institución durante estas cinco décadas. La ceremonia, que contó con la presencia de magistrados, funcionarios y miembros de la comunidad judicial, expresidentes de la Asociación y familiares, estuvo encabezada por la presidenta de la institución, Marcia Lozada Figueroa, quien destacó la importancia histórica de este aniversario.

«Celebrar estos 50 años es mirar hacia atrás con gratitud y hacia adelante con esperanza», expresó Lozada Figueroa durante su discurso, en el que rindió homenaje a las generaciones de dirigentes que construyeron el legado institucional desde 1975, cuando la Asociación obtuvo su personería jurídica.

Uno de los momentos más significativos del acto fue la entrega de reconocimientos a expresidentes de la institución, quienes a lo largo de las décadas han conducido los destinos de la Asociación. Varios de los homenajeados expresaron palabras de agradecimiento y aliento, destacando el trabajo realizado por la entidad, valorando las gestiones cumplidas y animando a continuar por el camino del compromiso con la justicia, con seriedad, respeto y solidaridad.

La presidenta subrayó que la entidad nació como un espacio de representación, contención y fortalecimiento del quehacer judicial, manteniendo como ejes fundamentales «la defensa de los valores de la justicia, la independencia del Poder Judicial y la dignidad de quienes lo integran». Durante el acto se recordó especialmente a los integrantes de los distintos Consejos Directivos que marcaron el rumbo institucional a lo largo de estas cinco décadas, muchos de los cuales ya no están presentes pero cuyo legado «sigue vivo en cada acción, en cada lucha colectiva, en cada conquista alcanzada».

Lozada Figueroa también destacó el valor de la unidad en tiempos complejos y llamó a sostener el diálogo, el respeto institucional y la defensa de los principios que guían a la magistratura. «La Asociación es un espacio imprescindible: un lugar de encuentro, de contención, de construcción común», afirmó.

La celebración no solo honró el pasado sino que también miró hacia el futuro, reconociendo el aporte de las nuevas generaciones que se suman con «ideas, energía y compromiso» a la continuidad institucional. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca reafirmó su compromiso con la construcción de «una justicia más cercana, más humana, más independiente» y una institución «cada vez más fuerte, abierta y solidaria».