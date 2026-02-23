Exitoso taller y paleojuegos en la Quebrada

Un asombroso hallazgo fue protagonizado ayer por un grupo de pequeños y ocasionales “minipaleontólogos” en el Pueblo Perdido de la Quebrada. Junto a sus padres, formaron parte de una expedición por la prehistoria catamarqueña y se llevaron una experiencia única, con charlas, juegos, excavaciones y el tesoro de conocer a los gigantes que habitaron la provincia hace millones de años.

La del sábado no sería una tarde cualquiera para un grupo de curiosos expedicionistas del pasado. Pinceles en mano, mirada atenta y rodillas en la arena, los pequeños exploradores avanzaban su búsqueda con precisión milimétrica. No buscaban oro. Buscaban huesos. Gigantes.

La misión era clara: viajar millones de años hacia atrás, cuando Catamarca no tenía civilización, ni casas, ni rutas, sino criaturas colosales que dominaban el paisaje.

La primera pista apareció bajo la arena: una placa con un extraño relieve. “Estos son parte del capibara con caparazón de tortuga”, sentenció Alfonsina, de cinco años, ilustrando a tono con la moda actual y la seguridad de quien acaba de hacer un descubrimiento histórico. Se trataba del Glyptodon, un acorazado gigante que podía alcanzar el tamaño de un Fiat 600. Pero la expedición recién comenzaba.

Guiados por la licenciada en Arqueología Amelia Dhabar, los minipaleontólogos —de entre 2 y 12 años— escucharon atentos la historia de un territorio donde alguna vez reinó el temible Andalgalornis, el “ave del terror”, un depredador de casi cuatro metros de altura que convertía la llanura en su coto de caza. También conocieron al Thylacosmilus, una especie de puma con dientes de sable que llevaba sus crías en una bolsa en el vientre como los canguros, y al gigantesco Megatherium, un perezoso colosal que recorría con calma la geografía del norte y que incluso llegó a convivir con los primeros humanos.

Paraiso de saqueadores

Cada hallazgo en los areneros preparados especialmente para la actividad era celebrado como un auténtico descubrimiento científico: colmillos, garras, huevos fósiles. Los padres, convertidos en ayudantes de campo, seguían instrucciones bajo la atenta supervisión de los verdaderos protagonistas y tomaban registro de las ingeniosas réplicas.

Catamarca forma parte de una de las regiones paleontológicas más ricas del noroeste argentino, con restos que datan del Pleistoceno, la llamada Era de Hielo. En ese mismo suelo donde hoy corren niños y se levantan ciudades, alguna vez caminaron gigantes. Se trata de un reservorio importante que en una época representó el paraíso para los saqueadores que, ante la falta del control que hoy existe desde el Estado, realizaban el tráfico ilegal, llenando vagones de bienes culturales y del patrimonio histórico que se fueron para nunca volver. Por eso no es extraño, según indicó la especialista, se encuentren los restos de nuestro famoso Andalgalornis en un museo de Chicago.

Revalorizar la historia

La tarde avanzó entre tierra en las manos y ojos brillantes. No era solo un juego. Era ciencia contada como aventura. Era patrimonio convertido en experiencia.

El desafío final fue darles forma otra vez. Convertidos en paleoartistas, los chicos modelaron a sus criaturas favoritas, como si el pasado pudiera renacer entre sus dedos. El mejor recuerdo que llevaron a sus casas y la mejor enseñanza que apuesta, también, a revalorizar nuestra historia.

Se trató de una iniciativa de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital que convocó, en enero y febrero, a numerosas familias atraídas por una propuesta no solo lúdica, educativa y entretenida, sino también inclusiva, ya que contempló dinámicas en las que participaron niños con TDAH, esquizofrenia y autismo.

“Fue como una búsqueda del tesoro”, dijo Lionel antes de irse, todavía con arena en las zapatillas y millones de años en la imaginación.

Y quizás esa sea la verdadera conquista de la jornada: no solo excavar fósiles, sino sembrar curiosidad. Porque cuando un niño descubre que bajo sus pies hubo gigantes, la historia deja de ser lejana y se vuelve propia.