El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) ha formalizado un pedido de aumento salarial del 20% ante el Ejecutivo Municipal de la Capital, marcando el inicio de una negociación clave para el sector. El secretario general del gremio, Luis Álamo, fundamentó la urgencia de esta recomposición en la necesidad imperante de que los trabajadores «no sean pobres» frente a lo que calificó como una «inflación mentirosa». Según explicó el dirigente, la pérdida del poder adquisitivo actual ya supera el 10%, situando este pedido como el punto de partida para las conversaciones que se retomarán formalmente esta semana.

Este reclamo se inscribe en un escenario de tensión acumulada que arrastra conflictos desde la pandemia. El gremio ha denunciado sistemáticamente intentos previos por parte del Ejecutivo de imponer aumentos mediante decretos, así como la aplicación de multas a través de ordenanzas que, finalmente, fueron desestimadas. Además de la paritaria, el SOEM mantiene activos reclamos por la entrega de indumentaria y ropa de trabajo, exigiendo el cumplimiento estricto del estatuto en las áreas donde aún se registran faltantes.

Transparencia institucional y el debut de la boleta única

En el plano institucional, el sindicato se encamina a renovar sus autoridades el próximo 7 de mayo. Álamo destacó como un hito trascendal la implementación de la boleta única, una iniciativa impulsada por Eugenia Varela que busca garantizar la democracia sindical, la transparencia y generar un ahorro significativo en la impresión de votos. A partir de este lunes, se ha abierto un plazo de 10 días para la confirmación oficial de las listas que competirán por la conducción de la entidad.

Renovación de liderazgos y continuidad del equipo

Respecto al futuro de la comisión directiva, se ha confirmado un cambio de roles significativo en la cúpula gremial. Luis Álamo anunció que no encabezará la lista como secretario general, lugar para el cual los trabajadores proclamaron a Eugenia Varela para liderar la próxima etapa. Álamo, no obstante, integrará la nómina de candidatos para acompañar la gestión junto a figuras como Walter Arévalo, con el objetivo de consolidar un equipo técnico y gremial que lleva trabajando al frente del sindicato desde hace más de 12 años.