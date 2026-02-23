HASTA EL 6 DE ABRIL

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar del 3° Salón de Artes Visuales Catamarca 2026, que en esta edición tiene carácter regional e invita a artistas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

Organizado por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, el certamen recibe postulaciones hasta el 6 de abril.

Esta tercera edición busca posicionar a Catamarca como un espacio de encuentro para las artes visuales del NOA, promoviendo el intercambio regional, la visibilización de la producción artística contemporánea y el fortalecimiento de los lazos entre creadores de la región.

La convocatoria contempla seis disciplinas: Pintura, Fotografía, Grabado, Textil, Dibujo y Escultura. La temática es libre, lo que permite una amplia diversidad de enfoques y lenguajes artísticos.

Premios adquisición

El Salón otorgará premios adquisición por un total de $5 millones:

• 1° Premio: $1.700.000

• 2° Premio: $1.200.000

• 3° Premio: $1.000.000

• Dos menciones adquisición de $500.000 cada una

Las obras distinguidas pasarán a integrar el Patrimonio Artístico Provincial.

Cómo participar

Podrán postularse artistas mayores de 18 años, nacidos o residentes en la región NOA, con residencia legal comprobable mínima de dos años. Cada artista o colectivo podrá presentar una obra por disciplina, con medidas máximas de 150 centímetros en cualquiera de sus lados.

La inscripción se realiza de manera online completando el formulario disponible en:

https://bit.ly/SalonCatamarca2026

Antes de postular, se recomienda leer el reglamento completo en:

https://bit.ly/ReglamentoSalon2026

Para consultas: salonregionalcat@gmail.com