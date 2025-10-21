La Municipalidad de la Capital llevó a cabo una exitosa jornada de concientización y bienestar familiar por el Mes del Cáncer de Mama. El evento central, realizado este sábado en la Feria del Parque, fue un éxito de convocatoria que combinó servicios, shows en vivo y el foco en la prevención para las familias de la Capital.

Bajo el nombre «FERIA CON VOS», la jornada reunió servicios integrales de la gestión municipal, incluyendo el programa Municipio en tu Barrio y el asesoramiento especializado del Punto Violeta. Además, el programa Cultura en el Valle ofreció shows en vivo con artistas locales, generando un ambiente de celebración y concientización que incluyó sorteos, premios y muchas sorpresas para las familias asistentes.

Los Circuitos de Salud Continúan Activos

No obstante la gran convocatoria del evento de cierre, la Municipalidad recuerda a todas las vecinas y vecinos que el aspecto central de la campaña –la atención médica gratuita– continúa disponible. Los primeros resultados del Circuito Ginecológico Gratuito demuestran la alta demanda e interés de la comunidad por el cuidado de su salud.

Actualmente, los circuitos ginecológicos registran un promedio de 30 pacientes atendidas cada día que funciona el servicio (martes y jueves). Gracias a esta atención preventiva, ya se han dirigido casi 80 mamografías al Hospital San Juan y se han programado más de 100 ecografías mamarias que se realizarán en el Centro de Diagnóstico Municipal.

La Municipalidad refuerza la invitación a todas las mujeres para que sigan aprovechando esta oportunidad única para la detección temprana. El Circuito Ginecológico Gratuito, que incluye ecografías mamarias, sigue vigente durante todo el mes de octubre.

Información para acceder al circuito:

Servicio: Circuito Ginecológico Gratuito (incluye ecografías mamarias).

Días: Todos los martes y jueves de octubre.

Horario: 08 a 11 horas.

Modalidad: Por orden de llegada, en Sanidad Municipal.

Se destaca la importancia de realizar estos controles anualmente, ya que la detección temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para enfrentar el cáncer de mama.