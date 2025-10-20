La sede permanecerá cerrada por tareas internas y operativas.

El Instituto Municipal de Emprendedores informa a la comunidad de emprendedores y al público en general que su sede permanecerá cerrada por tareas internas y operativas desde el lunes 20 hasta el lunes 27 de octubre, inclusive.

Para garantizar la continuidad de la asistencia y agilizar la gestión de trámites, la atención se trasladará íntegramente a canales digitales y telefónicos, operando al 100% online durante el período antes mencionado.

Esta modalidad busca optimizar los tiempos de respuesta y asegurar que la alta demanda, especialmente en las líneas de financiamiento, sea gestionada sin interrupciones.

El Instituto Municipal de Emprendedores pone a disposición las siguientes líneas de atención exclusivas para cada tipo de consulta:

– Para nuevas líneas de créditos

384-4227874

– Información general y consultas

383-4617546 –o al mail: instituto_emprendedores@catamarcacapital.gob.ar

