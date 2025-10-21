Desde este lunes, los beneficiarios de Becas Catamarca Incluye (Categoría General) comenzaron a recibir sus tarjetas de crédito del Banco de la Nación Argentina.
La posibilidad de contar con tarjetas de crédito les permitirá a los becados acceder a los beneficios del Marcatón, que tiene descuentos de hasta $90.000 en el rubro alimentos, y descuentos en otros rubros como indumentaria, construcción, gastronomía, entre otros.
Para obtener el plástico se debe realizar el trámite de manera personal y concurrir con DNI al pabellón 10 del CAPE. Es importante mencionar que, para acceder a la tarjeta, deben contar con situación crediticia positiva.
Los beneficiarios podrán tramitar su tarjeta los próximos días, de acuerdo a este cronograma:
-Martes 21 de octubre
09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con C.
12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con D, E y F.
-Miércoles 22 de octubre
09:00 a 13:00: beneficiarios cuyo apellido comience con G, H, I y J.
13:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con K, L y M.
-Jueves 23 de octubre
09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con N, Ń y O.
12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con P, Q y R.
-Viernes 24 de octubre
09:00 a 12:00: beneficiarios cuyo apellido comience con S, T y U.
12:00 a 15:00: beneficiarios cuyo apellido comience con V, W, Y y Z.