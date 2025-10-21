El pasado 17 de octubre fue formalizada una denuncia penal contra el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y a funcionarios municipales capitalinos Mariela Del Valle Romero y Alejandro Antonio Ballespin. La presentación fue realizada por un taxista de 50 años, con el patrocinio legal del abogado Carlos Manuel Yebra.

La denuncia imputa a los mencionados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal.

Según consta en el acta, el hombre se presentó con su documentación personal en la sede judicial, ratificó el contenido de la denuncia y declaró no haber efectuado denuncias previas contra los mismos involucrados. También se le ofreció asistencia psicológica o social, la cual rechazó formalmente.

El escrito fue firmado por el denunciante y el fiscal interviniente, y quedó registrada oficialmente en la Fiscalía General de la provincia. Hasta el momento, no trascendieron los detalles del hecho puntual que motivó la acusación.

