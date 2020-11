Encontrar tu nombre en la sopa de letras: un reto viral imposible (solo para valientes)

22 noviembre, 2020 23:30

El reto viral de la sopa de letras en las redes sociales porque muy pocas personas logran resolverlo. ¿Te animás a intentarlo?

El 2020 es, sin dudas, el año de los desafíos virales. La pandemia de coronavirus aceleró la popularidad de estos desafíos que ya circulaban desde hace años por Internet y se plantaron frente a frente a los memes, esas imágenes que son tan queridas por los usuarios y se han convertido en una forma de expresión equivalente a los emojis y los GIFs. A continuación, un reto viral imposible de resolver.

Tal como cada semana aparecen nuevos memes, en la web aparecen nuevos retos virales que buscan llamar la atención de los usuarios. Algunos logran con su objetivo y otros no. Lo cierto es que el siguiente reto viral es ideal para entrenar las habilidades de visualización. Seguramente los usuarios recuerden las clásicas sopas de letra y entre nostalgia puedan resolverlo.

El usuario deberá encontrar “Tu nombre” entre las letras que se encuentran en la imagen destacada, sin pasar a la imagen de abajo porque allí se encuentra la solución. Es preciso recordar que no todos cuentan con la habilidad para resolverlo. Algunos, por ejemplo, se distraen elementos del contexto como los colores y las figuras y no prestan atención a las letras.

Solución

Si el reto visual se logró completar es una señal de que el usuario tiene la suficiente habilidad para hallar mensajes entre el caos. Encontrar “Tu nombre” no ha sido una tarea fácil, ya que podría no haber estado incorporado. En el caso que el usuario no lo haya encontrado necesitará seguir intentándolo.

