22 noviembre, 2020

Luego de un nuevo desafío, el jurado de MasterChef salvó al Turco García y su emocionó fue tal que terminó arrodillado a modo de agradecimiento.

La gala de eliminación de MasterChef inició con mucha tensión. El primer desafío puso a prueba a todos los participantes y los nervios jugaron un papel importante. Tras la presentación de los platos, el jurado decidió salvar al Turco García, quien no pudo contener la enorme emoción. Como parte de su felicidad, terminó arrodillo en el centro de la cocina.

Uno de los participantes más queridos en el reality es el Turco García, quien suele entretener con sus divertidos comentarios o acciones. De manera reciente, el ex futbolista se comió un bife y recibió un llamado de atención por su comportamiento. Sin embargo, ahora volvió a cocinar la carne y no solo recibió elogios sino también, la posibilidad de subir al balcón y evitar ser un candidato a la eliminación.

Luego de una votación dividida, Dolli Irigoyen resaltó que hubo un bife “super sabroso, con muy buen condimento con un buen punto de cocción”. Con su evaluación, la disputa quedó entre Leticia Siciliani y el Turco García. Sin embargo, este último fue salvado y subió al balcón junto al resto de sus compañeros.

De inmediato, sus compañeros no evitaron contagiarse de la felicidad del ex futbolista y los aplausos y gritos colmaron la cocina. De hecho, El Polaco reconoció: “Me quedé afónico. Grité más que si fuera un plato mío”. Frente a la enorme muestra de cariño, el participante pidió: “no me hagan llorar”.

Así, tras caminar y pararse frente al jurado de Masterchef, se arrodilló como muestra de agradecimiento. Incrédulo del momento que estaba viviendo, el jurado le aclaró que ya había pasado a la próxima ronda, de manera que tenía garantizada otra etapa en el programa. Por tal motivo, en contados minutos las redes explotaron y miles de usuarios se sumaron a la alegría del ex futbolista.

