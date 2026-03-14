La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, inició la presentación en escuelas del videojuego educativo Guardianes de las Coplas. La primera institución en vivir la experiencia fue la Escuela Nº 180 “República Argentina”, ubicada en el barrio Parque América.

El equipo técnico del organismo llegó hasta el establecimiento para compartir la propuesta con alumnos de 5º y 6º grado. La actividad estuvo a cargo de las creadoras del videojuego, Gabriela Granizo y Gabriela Brouwer, quienes junto a Claudia Yapura idearon esta iniciativa pensada especialmente para las infancias.

Durante la jornada también participó el profesor Carlos Carabajal, quien realizó la apertura de la actividad. Luego, Granizo y Brouwer contaron que la idea surgió en el marco del programa Código Cultura, impulsado por Wikimedia Argentina, que tuvo como ganador al proyecto catamarqueño.

Pensado como una aventura educativa, Guardianes de las Coplas propone al jugador encarnar a un joven heredero del folklorólogo catamarqueño Juan Alfonso Carrizo, quien recorre el Noroeste argentino con la misión de recuperar coplas perdidas. A lo largo del recorrido se exploran escenarios inspirados en obras como Historia de un día y Paisajes de Belén del artista catamarqueño Laureano Brizuela, mientras se superan mini-juegos y se coleccionan objetos, fotografías y piezas patrimoniales vinculadas a la identidad cultural de la región.

Para cerrar la presentación, la directora de Patrimonio y Museos, Edith Cardoso, agradeció el espacio brindado por el establecimiento y destacó la predisposición de directivos, docentes y alumnos para participar de la propuesta.

Uno de los momentos más lindos fue cuando algunos estudiantes pasaron a probar el videojuego, mientras el resto de sus compañeros seguía la partida proyectada en pantalla gigante. Fue emocionante escuchar a los alumnos leer en voz alta las coplas que iban apareciendo durante el recorrido del juego.

El videojuego Guardianes de las Coplas ya puede jugarse en línea ingresando en:

https://wikimediaargentina.itch.io/guardianes-de-las-coplas