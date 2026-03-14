El intendente Raúl Barot mantuvo una reunión de trabajo con Ricardo Arévalo, representante de ATE, y Claudia Espeche, representante de UPCN, con el objetivo de analizar la situación financiera del municipio y avanzar en el proceso de negociación paritaria.

Durante el encuentro se ratificó que la mesa de paritarias continúa abierta, con la intención de alcanzar en las próximas semanas un nuevo acuerdo salarial que represente una mejora para los trabajadores municipales.

Asimismo, desde el Ejecutivo municipal se informó que, debido a la disminución de los recursos coparticipables, de manera transitoria los sueldos del personal municipal serán abonados entre el 1 y el 15 de cada mes, hasta tanto se normalice la situación financiera.

En este sentido Barot reafirmó el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, diálogo y gestión, buscando acompañar al personal municipal en el complejo contexto económico que atraviesan el país, y afecta a provincia y a los municipios.