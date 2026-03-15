Este domingo, se cerró la competencia del Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta en Catamarca, con el segundo podio para la provincia de la mano de Maite Ovejero. Aunque su mayor experiencia es en el Mountain Bike, en su primera incursión en este certamen, logró la medalla de bronce en la Contrarreloj el viernes, y hoy en un final muy apretado conquistó la segunda posición en la prueba de línea (pelotón) de la clase Junior. Por su parte, en la misma categoría de Varones, Thomás Breppe logró un destacado cuarto puesto en un circuito de más de 100 km con una gran remontada, tras dos caídas y tres cambios de bicicleta.

La jornada dominical inició con la acción de Damas Junior, donde Abril Azimonti (Metropolitana) le ganó la pulseada en la fuga final a Maite pasa consagrarse Campeona Argentina. Completó el podio Martina Aquino (Santa Fe). En esta prueba de 73,30 km, también participaron las catamaquerñas Milagros Cejas (18°) y Mia Silva (DNF).

A continuación, fue el turno de Varones 2010 con un recorrido de 73,39 km. Lautaro Oviedo Paz (Córdoba) fue el vencedor, superando a Santiago Fernández (ACINPROBA) y Luciano Villalva (Chaco). Felipe Ávalos, el representante de Catamarca, finalizó en la 18° colocación.

El cierre de la jornada y de este certamen quedó para Varones Junior, con un circuito de 103,40 km. Los sanjuaninos coparon el podio completo: Facundo Tivani (1°), Lautaro Cobarrubia (2°) y Benjamín Guzmán (3°) se alzaron con las medallas. El catamarqueño Breppe quedó a las puertas del podio superando los inconvenientes que sufrió. También estuvieron presentes por Catamarca Víctor Medina (30°), Emiliano Bazán (42°) y Francisco Luna Rodríguez (DNF).

Catamarca por primera vez fue sede de esta exigencia con el apoyo del Gobierno Provincial, y a la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Unión Ciclista de la República Argentina (UCRA), la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) y la Asociación Catamarqueña de Ciclismo (ACC).