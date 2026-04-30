En el Loteo Herr, ubicado en Fray Mamerto Esquiú, continúa el impulso al proyecto de autoconstrucción con la entrega de materiales destinados a que las familias puedan avanzar en una nueva etapa de sus viviendas.

La iniciativa se sostiene a partir del trabajo conjunto entre el Estado y los beneficiarios, quienes día a día aportan esfuerzo y compromiso para levantar sus hogares. Cada entrega representa un paso más en un proceso que se construye de manera progresiva, con etapas que permiten consolidar el sueño de la casa propia.

Desde la organización del programa destacaron la importancia de acompañar a las familias en este camino, brindando los recursos necesarios para que las obras no se detengan. En ese sentido, remarcaron que el crecimiento del loteo es visible y refleja el avance constante de cada vivienda.

Con ilusión y trabajo compartido, los beneficiarios comienzan a ver resultados concretos, acercándose cada vez más a cumplir el anhelo de tener un techo propio.