Con el fin de facilitar, modernizar y agilizar el trato con los proveedores, el municipio implementó el nuevo SIPROM (Sistema de Información de Proveedores Municipales), el cual se encuentra funcionando desde hace unos días y presenta varios beneficios para los interesados.

Los importantes avances en tecnología y las nuevas herramientas que han surgido en los últimos años, dejaron en evidencia que el sistema que se venía utilizando, el cual ya tenía más de diez años, había comenzado a quedar obsoleto, fue por ello que el municipio se puso en la tarea de generar una nueva plataforma intuitiva que le permita al proveedor realizar todos los trámites de forma sencilla, además, de brindarle un eficaz sistema de comunicación directa que le permite evacuar todas sus dudas.

Beneficios

El nuevo sistema presenta varios beneficios:

– Velocidad: El nuevo SIPROM es un sistema mucho más expeditivo, que busca agilizar los trámites de los proveedores.

-Facilidad: Este sistema presenta pasos concretos y sencillos que le permite al proveedor poder navegar por la plataforma con mayor seguridad.

-Seguridad: Se trata de un sistema mucho más seguro que cruza los datos con la base de datos de ARCA y ARCAT.

-Transparente: Debido a que el proveedor debe iniciar el trámite desde ARCA, todo el sistema se vuelve más transparente.

-Comunicación: La plataforma ofrece un nuevo chat en el cual los proveedores podrán consultar todas las dudas que tengan respecto a sus expedientes. Se busca que SIPROM se convierta en un verdadero punto de comunicación entre municipio y proveedores.

Hace click acá para ingresar a la pagina de SIPROM.

Inscripción solo para licitaciones

Es importante que la inscripción en el sistema es obligatoria solo para quienes estén interesados en presentarse en licitaciones públicas del municipio.

Para el caso de las contrataciones directas la inscripción no es obligatoria.

En conclusión, SIPROM es un sistema mucho más personalizado que se posiciona como el punto central de la relación entre el municipio y los proveedores.