El municipio de Valle Viejo continúa ejecutando un importante plan de obras viales que abarca distintos puntos del departamento, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad para vecinos y vecinas.

En el barrio La Antena se concretaron más de 3.000 metros de carpeta asfáltica, luego de la remoción del pavimento deteriorado, la preparación de la base y el nivelado correspondiente. En paralelo, en la zona del barrio INTA se finalizaron 700 metros de nuevo asfalto, consolidando la conectividad de ese sector.

Asimismo, mediante el trabajo de la motoniveladora, se realizaron 32.000 metros de perfilado, base y nivelado en calles de tierra distribuidas en diversas localidades del departamento, lo que permitió optimizar los accesos y la circulación en sectores de alta demanda.

Con cuadrillas que trabajan en doble turno, la gestión municipal reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de la comunidad chacarera, impulsando obras que marcan un antes y un después en la infraestructura vial de Valle Viejo.