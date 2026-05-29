Desde ámbitos judiciales aclararon que esta denuncia no estaría vinculada con el siniestro vial que tomó repercusión pública en los últimos días, sino con un hecho distinto que actualmente es materia de investigación.

Según trascendió de fuentes ligadas a la causa, un hombre de apellido Almada denunció que el pasado 1° de mayo, alrededor de las 8:30, circulaba en una motocicleta Corven Triax 200 cc por calle Sarmiento y que, al llegar a la esquina de Rojas, habría sido embestido por una camioneta Toyota SW4 de color gris.

Siempre de acuerdo a la denuncia presentada, el vehículo habría sido conducido presuntamente por Javier Galán. Tras el impacto, el legislador le habría pedido al motociclista que no realizara una denuncia penal, comprometiéndose además a cubrir los daños ocasionados.

No obstante, el denunciante aseguró que con el paso de los días no obtuvo respuestas ni una reparación por los daños sufridos, motivo por el cual decidió formalizar la denuncia ante la Justicia.

La presentación fue realizada a través de Fiscalía General y el caso quedó bajo investigación judicial.

Este nuevo episodio suma otro capítulo en torno a la figura del diputado provincial, en medio de cuestionamientos y versiones que en las últimas semanas generaron repercusiones en el ámbito político y judicial.