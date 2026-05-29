El Ministerio de Salud de la provincia informó que avanzan los trabajos de mantenimiento y refacción en el Centro de Salud Edgardo Acuña, como parte de un plan de mejoras edilicias que busca optimizar la atención y brindar mayores comodidades a la comunidad.

Debido a las obras que se llevan adelante, algunos servicios fueron reorganizados temporalmente para garantizar la continuidad de la atención a los pacientes y permitir el normal desarrollo de las tareas en el edificio. No obstante, el área de Urgencias continúa funcionando de manera habitual.

Desde la cartera sanitaria solicitaron comprensión y colaboración a los vecinos durante el tiempo que duren las intervenciones, destacando que las mejoras permitirán contar con un espacio más moderno y adecuado para la atención de la población.

Asimismo, indicaron que una vez concluidas las obras se comunicará oportunamente la normalización total de las actividades en el centro de salud.