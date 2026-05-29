l bioquímico Luis Marcos Bracamonte, de 51 años, perdió la vida en la mañana de este viernes tras descompensarse mientras conducía su automóvil en la Capital.

El hecho ocurrió en la zona de avenida Güemes y Ojo de Agua, donde el vehículo terminó impactando contra un árbol. Según las primeras informaciones, el profesional habría sufrido un infarto mientras manejaba.

Bracamonte se desempeñaba en el Hospital de Niños Eva Perón y su fallecimiento generó conmoción entre compañeros, familiares y allegados.

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