Para brindar acceso a la Tarifa de Interés Social (TIS), el Gobierno de Catamarca realizará durante esta semana un nuevo operativo de empadronamiento en diferentes barrios de la capital e interior provincial, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder al subsidio a la luz.
El operativo se realizará del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, de acuerdo al siguiente cronograma:
Lunes 08/09: «Club Deportivo Chacarita» – Calle Dermidio Galindez 2669 (La Chacarita) 16:00 a 19:00 horas.
Martes 09/09: «Las Margaritas N° 180» – Calle Las Margaritas, las Araucarias y Algarrobo (B° 500 V.V, Los Ceibos) 16:00 a 19:00 horas.
Miércoles 10/09: «Centro Cívico Saujil» – Av. Señor del Milagro 650, Dpto. Saujil. 09:00 a 12:00 horas.
Miércoles 10/09: «A.P.Y.Fa.Di.M.» – Calle Int. Lascano entre Kuntur y Dr. Tadeo Acuña (B° 920 V.v) – 16:00 a 19:00 horas.
Jueves 11/09 «Polideportivo Norte» – Calle Polonia 1449. 16:00 a 19:00 horas.
Viernes 12/09: «Club San Lorenzo De Alem» – Calle Libano entre Av Alem y Avellaneda y Tula. 16:00 a 19:00 horas.

La tarifa de interés social apunta a cuidar a los sectores más vulnerables de la provincia otorgándoles el beneficio de acceder a un servicio de energía con precios acordes, y procura evitar las conexiones clandestinas que representan un peligro para los habitantes de la vivienda y causan perjuicios sobre el sistema eléctrico.

