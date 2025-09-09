El intendente Gustavo Saadi visitó nuevamente el barrio Los Ejidos, en esta oportunidad, para supervisar de cerca el progreso de la ambiciosa obra de reconversión de luminarias convencionales a tecnología Led. Este proyecto estratégico, que reemplaza los artefactos tradicionales de Sodio y Mercurio por otro sistema más moderno, impactará positivamente en la vida de casi 500 familias, elevando significativamente los niveles de seguridad y optimizando la eficiencia energética en la zona.

Durante su recorrido por el barrio, el jefe comunal enfatizó la importancia de contar con un sistema lumínico amigable con el medio ambiente. “No solo contribuye al embellecimiento de nuestros espacios públicos, sino que, de manera fundamental, representa un avance crucial en la seguridad para todos los vecinos, brindando mayor tranquilidad y bienestar en su vida cotidiana”.

Cabe destacar que, la reconversión a tecnología LED no solo promete una iluminación más clara y uniforme, sino que también conlleva una reducción considerable en el consumo energético, lo que se traducirá en un ahorro y un menor impacto ambiental.

Esta iniciativa se integra en un plan municipal de gran envergadura, cuyo objetivo es que la totalidad de la Capital disfrute de un sistema de iluminación de vanguardia, caracterizado por su eficiencia y su compromiso con el medio ambiente.

Acompañaron al jefe comunal en la visita, el secretario de Servicios Ciudadanos, Martin Barrionuevo, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, el director de Alumbrado Público, Julio Medina, el diputado provincial, Gustavo Aguirre, entre otras autoridades.